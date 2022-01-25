В Казани прошли проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающих правила перевозки

Сегодня в Казани сотрудниками ГИБДД совместно с Управлением по вопросам миграции были проведены массовые проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающие правила перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани.

«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД оказались лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», — отметили в пресс-службе.

Всего было проверено 11 автобусов, 29 такси и 6 грузовых автомобилей. На нарушителей было составлено 20 административных протоколов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за 2021 год ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов. В 315 случаях судом было принято решение о наложении ареста.