 В Казани прошли проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающих правила перевозки
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В Казани прошли проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающих правила перевозки

Всего было составлено 20 административных протоколов. 

Город
25 января 2022  19:28
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Казани сотрудниками ГИБДД совместно с Управлением по вопросам миграции были проведены массовые проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающие правила перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани. 

«Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД оказались лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», — отметили в пресс-службе. 

Всего было проверено 11 автобусов, 29 такси и 6 грузовых автомобилей. На нарушителей было составлено 20 административных протоколов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за 2021 год ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов. В 315 случаях судом было принято решение о наложении ареста.

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