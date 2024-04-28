В Казани прошло профилактическое мероприятие «Светофор»

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Город
28 апреля 2024  13:44
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники Госавтоинспекции города провели рейды, направленные на пресечение ПДД. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.

Профилактическое мероприятие прошло с 11 по 25 апреля.

«За время проведения оперативно-профилактического мероприятия с 11 по 25 апреля  к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (выезд на запрещающий сигнал светофора) привлечено 204 водителя, по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ (нарушение требований дорожного знака 6.16 «Стоп-линия», дорожной разметки 1.12 (стоп-линия, при запрещающем сигнале светофора) - 935 водителей, по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ (повторно в течении года выезд на запрещающий сигнал светофора) – 4 водителя», - прокомментировала Алия Валиева.

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