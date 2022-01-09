 В Казани проведут чемпионат России по гимнастике
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В Казани проведут чемпионат России по гимнастике

Соревнования пройдут в два этапа.

Республика
9 января 2022  17:52
Автор:
Роза Габитова

В этом году в Казани проведут чемпионат России по спортивной гимнастике. Об этом сообщил старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики РФ Валентина Родионенко.

Чемпионат, который пройдет в столице Татарстана, станет одним из этапов отбора н первенство Европы. Его проведут в Мюнхене.

Соревнования организуют в два этапа. С 4 по 10 апреля будут состязаться женщины и юниорки, а с 11 по 17 апреля — мужчины и юниоры, отметила Родионенко.

Ранее «КВ» сообщали, что российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля.

 

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