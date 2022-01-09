В Казани проведут чемпионат России по гимнастике

В этом году в Казани проведут чемпионат России по спортивной гимнастике. Об этом сообщил старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики РФ Валентина Родионенко.

Чемпионат, который пройдет в столице Татарстана, станет одним из этапов отбора н первенство Европы. Его проведут в Мюнхене.

Соревнования организуют в два этапа. С 4 по 10 апреля будут состязаться женщины и юниорки, а с 11 по 17 апреля — мужчины и юниоры, отметила Родионенко.

Ранее «КВ» сообщали, что российские фигуристы вылетят на Олимпиаду в Пекин 1 февраля.