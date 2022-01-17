 В Казани пьяный водитель перевозил четверых детей в багажнике
news_header_top_970_100

В Казани пьяный водитель перевозил четверых детей в багажнике

На трех пассажирок завели протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Город
17 января 2022  13:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани 31-летний пьяный мужчина без водительского удостоверения перевозил четверых детей в багажнике. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

На водителя составили четыре административных материала за неправильную перевозку детей, невыполнения требований полицейского, управление автомобилем без прав и управление автомобилем не зарегистрированным в установленном порядке.

Кроме этого, правоохранители собрали материалы для возбуждения уголовного дела по статье об управлении авто в пьяном состоянии лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

На трех пассажирок завели протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за вчерашний день в столице Татарстана были задержаны 19 пьяных водителей.

Новости
В Казани неадекватный мужчина разбил дверь из-за того, что не мог войти в подъезд
В Казани за год средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 38%
Татарстанские зонды начали применять для выявления омикрон-штамма
На территории промпарка «Фарммедполис» появятся новые резиденты
Парки Казани в период праздников посетило более 500 тыс. человек
Песков: вводить дополнительные указания регионам в борьбе с COVID-19 нет необходимости
Стали известны новые даты перенесенных матчей УНИКCа в Евролиге
Для гостей Казани подготовили гастрономический путеводитель по городу