В Казани пьяный водитель перевозил четверых детей в багажнике

В Казани 31-летний пьяный мужчина без водительского удостоверения перевозил четверых детей в багажнике. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

На водителя составили четыре административных материала за неправильную перевозку детей, невыполнения требований полицейского, управление автомобилем без прав и управление автомобилем не зарегистрированным в установленном порядке.

Кроме этого, правоохранители собрали материалы для возбуждения уголовного дела по статье об управлении авто в пьяном состоянии лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

На трех пассажирок завели протоколы по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за вчерашний день в столице Татарстана были задержаны 19 пьяных водителей.