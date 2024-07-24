В Казани рабочего насмерть травмировало на станке: прокуратура начала проверку

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Город
24 июля 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Рабочий получил смертельную травму головы в результате несчастного случая на металлообрабатывающем станке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, инцидент произошел вечером 20 июля 2024 года в механическом цеху предприятия на улице Аделя Кутуя.

По предварительным данным, во время работы станка произошел выброс заготовки, которая ударила 35-летнего сотрудника на заводе запорной арматуры «Динамика». Мужчина получил тяжелейшую травму головы и был госпитализирован. К сожалению, спасти его не удалось. Пострадавший скончался в больнице.

Прокуратура Советского района Казани проводит проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство даст оценку действиям руководства предприятия на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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