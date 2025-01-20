В Казани прошло торжественное открытие нового здания театра Камала

Сегодня в Казани, на набережной озера Нижний Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева, открылось новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Участниками торжественной церемонии открытия стали Раис РТ Рустам Минниханов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, председатель Союза театральных деятелей РФ, Народный артист России Владимир Машков, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министры культуры из всех регионов России, деятели культуры и искусства.

Во время экскурсии по уникальному зданию гости увидели четыре зрительных зала. Большой зал рассчитан на 788 посадочных мест, круглый Восточный зал – на 242 места, Универсальный зал — эта двухуровневая площадка, которая вмещает от 130 до 220 зрителей, и Камерный зал на 40 мест. Залы оснащены самым современным сценическим световым, звуковым оборудованием, что дает возможность ставить и традиционные спектакли, и экспериментальные проекты с применением цифровых технологий, проводить фестивали, конференции, мастер-классы, творческие встречи.

После церемонии открытия здания там состоялось заседание коллегии Министерства культуры РТ об итогах деятельности в 2024 году и координационного совета при Министерстве культуры России.

Необычное здание театра спроектировано в виде «ледяных лепестков» волшебного «ледяного цветка», и уже стало достопримечательностью Казани.

Напомним, его строительство началось зимой 2023 года по проекту архитектурного консорциума, в который тогда вошли бюро Wowhaus, Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Татарстан, Россия).