В Казани рассказали, скольким мобильным пассажирам оказали помощь на вокзалах

За первые шесть месяцев 2024 года на казанских вокзалах была оказана помощь 1381 маломобильному пассажиру. Все услуги предоставляются бесплатно. Об этом пишет мэрия.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных и предоставляет комплексную помощь пассажирам с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники встречают их, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении и посадке в поезд. При необходимости предоставляют кресло-коляску или каталку, а также решают вопрос с транспортировкой багажа.

Кстати, в прошлом году на вокзале Казань-2 был открыт зал ожидания для маломобильных пассажиров, оснащенный специальными посадочными местами, кнопкой вызова персонала и индукционной петлей.