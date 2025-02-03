В Казани расследуют нападение водителя на женщину с ребенком

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Город
3 февраля 2025  11:01

В Казани возбуждено уголовное дело против водителя, который напал на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Согласно информации, инцидент произошел, когда водитель не уступил дорогу проходящей через переход женщине с маленьким ребенком. На видеоматериале, опубликованном в социальных сетях, видно, как женщина, желая привлечь внимание, ударила рукой по окну автомобиля. После этого водитель вышел из машины и приступил к агрессивным действиям, сильно тряся женщину за куртку.

По завершении конфликта он сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Республике Татарстан доложить о прогрессе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

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