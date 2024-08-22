В Казани растет число ДТП из-за проезда на красный свет

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Город
22 августа 2024  09:30
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала года в Казани зафиксировано 141 ДТП, произошедшее по причине проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. В этих авариях 8 человек погибли и 174 получили травмы.

В Госавтоинспекции города отмечают рост числа ДТП с погибшими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ГИБДД напоминает, что желтый сигнал светофора, как и красный, является запрещающим. Если желтый сигнал включается после красного, движение по-прежнему запрещено.

С начала года в Казани за проезд на запрещающий сигнал светофора к административной ответственности привлечено более 10 тысяч водителей, а за повторное нарушение – 45 водителей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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В Казани растет число ДТП из-за проезда на красный свет
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