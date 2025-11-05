В Казани ремонтируют подземный переход на улице Сибгата Хакима

5 ноября 2025  17:08

На улице Сибгата Хакима в Казани ведутся работы по комплексному обновлению подземного пешеходного перехода. Ответственным за выполнение задач выступает муниципальное предприятие «Городские мосты». Данный тоннель играет важную роль в инфраструктуре, обеспечивая связь между жилым массивом и комплексом Дворца водных видов спорта, включая ближайшую остановку общественного транспорта.

В рамках ремонтного цикла подрядчики уже выполнили первоначальный этап, который включал общую очистку помещений и демонтаж старых панелей из поликарбоната. После этого были проведены работы по окраске металлоконструкций, что необходимо для защиты от коррозии. На данный момент рабочие приступили к завершающей стадии — установке нового поликарбонатного остекления. 

