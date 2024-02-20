В Казани ремонтируют дом, где жил Максим Горький

Дом Горького входит в перечень объектов культурного наследия Татарстана. Находится на улице Ульянова-Ленина. Здесь в 1884 году жил писатель Максим Горький.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия РТ.

Некоторые участки строения были аварийными, они могли причинить вред жизни и здоровью людей, поэтому специалисты посчитали строительные конструкции неудовлетворительными.

По планам, демонтировать аварийные конструкции и воссоздать их по образцу, также ещё зафиксировать пристрой к основному зданию при помощи тяжей из стальных пластин и пробурить винтовые сваи для опоры.

За качеством проведения работ следит технадзор. Срок сдачи поставлен до июня этого года.