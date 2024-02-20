В Казани ремонтируют дом, где жил Максим Горький

news_top_970_100
Город
20 февраля 2024  09:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Дом Горького входит в перечень объектов культурного наследия Татарстана. Находится на улице Ульянова-Ленина. Здесь в 1884 году жил писатель Максим Горький. 

 Фото: комитет по охране объектов культурного наследия РТ.

Некоторые участки строения были аварийными, они могли причинить вред жизни и здоровью людей, поэтому специалисты посчитали строительные конструкции неудовлетворительными. 

По планам, демонтировать аварийные конструкции и воссоздать их по образцу, также ещё зафиксировать пристрой к основному зданию при помощи тяжей из стальных пластин и пробурить винтовые сваи для опоры.

За качеством проведения работ следит технадзор. Срок сдачи поставлен до июня этого года.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани ремонтируют дом, где жил Максим Горький
Татарстанский «Ак Барс» проиграл в фиджитал-матче со счетом 7:8
Президент Республики Сербской Милорад Додик в Казани
«Известия»: iPhone 15 в России стал самым дешевым в мире
Казанский «Рубин» взял в команду 17-летнего футболиста из Ирана
Скандально известная мать из Казани, вышедшая замуж за сына, снова шокировала
Гипертоникам не позавидуешь: очередные сюрпризы погоды на этой неделе
В феврале в Казани выпало 110% месячной нормы осадков