В Казани росгвардейцы отработали действия при срабатывании тревожной кнопки в школе

Сегодня в Казани по поручению директора Росгвардии Виктора Золотова была проведена учебная тренировка для сотрудников ведомства по реагированию на угрозы после получения тревожного сообщения. Во время мероприятия группы задержания отрабатывали тактику действий в лицее № 187 «РИТМ», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: © Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

В мероприятии принимали участие представители Госдумы и руководство Росгвардии. Согласно сценарию, охранник задействовал кнопку экстренного вызова после того, как агрессивный пьяный мужчина попытался пройти внутрь школы. Две группы задержания успешно выполнили поставленные задачи.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани к кнопке тревожной сигнализации подключили 100% школ и детсадов. Такие кнопки работают не только в зданиях, но и по всей прилегающей территории образовательных учреждений. Кроме того, все муниципальные школы оснащены камерами видеонаблюдения.