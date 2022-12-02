 В Казани росгвардейцы задержали мужчину, укравшего новогоднюю елку из магазина
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В Казани росгвардейцы задержали мужчину, укравшего новогоднюю елку из магазина

53-летнего казанца передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Город
2 декабря 2022  17:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Авиастроительном районе Казани сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже новогодней искусственной елки из супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Администратор магазина рассказала, что один из посетителей на глазах у всех взял искусственную елку стоимостью около 4 тыс. рублей, прошел мимо касс и поспешил к выходу. Мужчине помешали сотрудники охраны. 

Росгвардейцы задержали 53-летнего жителя Казани. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки. С каждым годом лесхоз и частный бизнес продает меньшее количество елок. Такая же ситуация наблюдается и у регионов, реализующих продукцию на территории республики.

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