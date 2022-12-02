В Казани росгвардейцы задержали мужчину, укравшего новогоднюю елку из магазина

В Авиастроительном районе Казани сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже новогодней искусственной елки из супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Администратор магазина рассказала, что один из посетителей на глазах у всех взял искусственную елку стоимостью около 4 тыс. рублей, прошел мимо касс и поспешил к выходу. Мужчине помешали сотрудники охраны.

Росгвардейцы задержали 53-летнего жителя Казани. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки. С каждым годом лесхоз и частный бизнес продает меньшее количество елок. Такая же ситуация наблюдается и у регионов, реализующих продукцию на территории республики.