В Казани росгвардейцы задержали троих за кражу смартфона у знакомого

В Казани сотрудники Росгвардии оперативно задержали троих подозреваемых в краже смартфона из квартиры. Инцидент произошел днем на улице Гудованцева.

46-летний потерпевший рассказал, что трое мужчин гостили у него, распивали алкоголь, а затем один из них напал на него. После их ухода хозяин обнаружил пропажу телефона стоимостью 3 тыс. рублей.

Росгвардейцы быстро нашли двоих подозреваемых, а те указали на третьего — 52-летнего мужчину, у которого и обнаружили украденный смартфон. Всех задержанных передали полиции.

Против 36-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.