В Казани росгвардейцы задержали троих за кражу смартфона у знакомого

news_top_970_100
Город
9 апреля 2025  12:27

В Казани сотрудники Росгвардии оперативно задержали троих подозреваемых в краже смартфона из квартиры. Инцидент произошел днем на улице Гудованцева.

46-летний потерпевший рассказал, что трое мужчин гостили у него, распивали алкоголь, а затем один из них напал на него. После их ухода хозяин обнаружил пропажу телефона стоимостью 3 тыс. рублей.

Росгвардейцы быстро нашли двоих подозреваемых, а те указали на третьего — 52-летнего мужчину, у которого и обнаружили украденный смартфон. Всех задержанных передали полиции.

Против 36-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

news_right_column_240_400
Новости
Энергетика будущего: в Казани обсудили масштабную трансформацию отрасли
Энергетика будущего: в Казани обсудили масштабную трансформацию отрасли
Герой СВО из Татарстана получил семь медалей за мужество в СВО
В Казани росгвардейцы задержали троих за кражу смартфона у знакомого
II Кубок Раиса: 74 спортсмена из шести стран сражаются за титул в столице РТ
Казань принимает XIX Российский венчурный форум — главное событие для технологического бизнеса
«Красная гвоздика»: акция помощи ветеранам стартует 10 апреля
Рустам Минниханов принял участие в работе инвестфорума в Абу-Даби
Альметьевский браконьер получил условный срок за убийство лося