В Казани с 14 по 19 мая пройдет KazanForum

Основной темой для обсуждения будет молодежное предпринимательство.

По сообщениям организаторов именно молодёжное предпринимательство может стать базой развития экономик мусульманских стран, которые в последнее время становятся центром социально-экономического роста.

В качестве спикеров заявляются: Тантан Любис (президент Национального молодежного совета Индонезии), Сергей Михневич (Исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС, управляющий директор, Управление международного многостороннего сотрудничества и интеграции, Российский союз промышленников и предпринимателей), Дмитрий Литвин (руководитель треков Росмолодежь.Бизнес

и Росмолодежь.Карьера) и Ахмед Вийсичонг (генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи из Ганы).