В Казани с 15 мая перекроют несколько улиц из-за ремонта дорог

С 15 мая в Московском районе Казани введут временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах. Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, это связано с плановым ремонтом дорожного покрытия.

График ограничений:

ул. Васильченко (от дома №6 до ул. Восстания) – с 15 мая по 15 июля;

пр. Ибрагимова (от ул. Восстания до ул. Чистопольской) – с 15 мая по 31 августа;

ул. Декабристов (от Кремлёвской дамбы до ул. Восстания) – с 15 мая по 30 сентября;

ул. Серова (от ул. Ленской до ул. Восход) – с 15 мая по 15 октября.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. Точные схемы объездов можно уточнить на сайте мэрии Казани.

Напоним, ранее сообщалось, что в связи с проведением KazanForum-2025 возможно временное перекрытие части улиц, возле 11 гостиниц. Кроме того, закрыта паркова возле экстрим-парка «Урам».