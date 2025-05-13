В Казани с 15 мая перекроют несколько улиц из-за ремонта дорог

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Город
13 мая 2025  10:03

С 15 мая в Московском районе Казани введут временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах. Как сообщили в городском комитете внешнего благоустройства, это связано с плановым ремонтом дорожного покрытия.

График ограничений:

  • ул. Васильченко (от дома №6 до ул. Восстания) – с 15 мая по 15 июля;
  • пр. Ибрагимова (от ул. Восстания до ул. Чистопольской) – с 15 мая по 31 августа;
  • ул. Декабристов (от Кремлёвской дамбы до ул. Восстания) – с 15 мая по 30 сентября;
  • ул. Серова (от ул. Ленской до ул. Восход) – с 15 мая по 15 октября.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения. Точные схемы объездов можно уточнить на сайте мэрии Казани.

Напоним, ранее сообщалось, что в связи с проведением KazanForum-2025 возможно временное перекрытие части улиц, возле 11 гостиниц. Кроме того, закрыта паркова возле экстрим-парка «Урам».

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