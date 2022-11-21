В Казани с 18 на 19 ноября выпало больше четверти месячной нормы осадков

С улиц Казани за минувшие выходные вывезли более 17 тыс. тонн снега. В период с 18 по 19 ноября в городе выпало больше четверти месячной нормы осадков, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев.

«В полной мере зимний сезон наступил в конце прошлой недели. С 18 на 19 ноября в Казани выпало 14 мм осадков, что составляет 31% от месячной нормы. В этот период дорожными службами производилась обработка дорог, посыпка противоголодным материалом. В ночной период и в субботние и воскресные дни, когда позволял трафик дорожные службы занимались вывозом снега», - сказал он.

По данным Куляжева, за выходные на дороги столицы Татарстана было высыпано более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

«Это пескосоляная смесь для дорог 2-3-й категории, так и противогололёдный реагент для дорог первой категории. Дорожным службами было вывезено более 17 тыс. тонн снега», - сказал он.

Куляжев дал положительную оценку работе городских служб в период снегопада.

«Мы считаем, что сработали нормально, были подготовлены. [Снегопад показал] Техника есть, водители есть и своевременно вышли, и провели уборку дорог», - подытожил он.