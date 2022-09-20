 В Казани с 21 сентября откроется прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минской
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В Казани с 21 сентября откроется прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минской

Из-за строительства Вознесенского тракта движение транспорта осуществлялось по временной дороге.

Город
20 сентября 2022  17:15
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с 21 сентября откроется прямой проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минской. Из-за строительства Вознесенского тракта движение транспорта осуществлялось по временной дороге. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города. 

«На сегодня завершаются работы по строительству тоннеля дорожной развязки на этом участке. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта, перенесли опоры освещения и нанесли дорожную разметку», — отметили в Комитете.

Напомним, что строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани планируют завершить в следующем году. Для проведения работ остается переходящее финансирование около 1,8 млрд рублей, а на второй этап выделено 3 млрд рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что на строительство Вознесенского тракта власти РТ выделят еще 4,1 млрд рублей. Работы планируется выполнить к концу осени 2024 года.

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