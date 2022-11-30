В Казани с 5 по 8 декабря пройдет международный форум ЮНЕСКО

В Казани с 5 по 8 декабря состоится международный форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Форум соберет около 1 тыс. участников из разных частей мира — Южной Осетии, Африки, Азии, Ближнего Востока, Абхазии, СНГ, Латинской Америки. Среди представителей стран будут ведущие отечественные и иностранные эксперты в области всемирного наследия, специалисты в сфере экологии, культуры и образования, а также религиозные деятели.

По словам госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, форум станет продолжением диалога между культурами и народами, которые стремятся к уважению общих принципов мирового культурного наследия.

Во время форума пройдут конференция по промышленному наследию, международная конференция «Посттравматическое восстановление Пальмиры», конференция молодых специалистов в области всемирного наследия и многие другие.