В Казани с 6 июня заработает новая остановка «Кировский мост» для четырех трамваев

В столице Татарстана вводится новый остановочный пункт под названием «Кировский мост» («Киров күпере»). Он расположен в районе пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлевская набережная и обслуживает оба направления движения. Остановку будут использовать трамвайные маршруты №1, №5, №5а и №7.

Пункт оборудован отапливаемым павильоном со сплит-системой, местами для сидения и электронным табло с информацией о прибытии транспорта. Пассажиры могут уточнить наличие остановки на конкретном маршруте и расписание через мобильное приложение «Казань Транспорт».