 В Казани с начала года в ДТП пострадали 112 детей
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В Казани с начала года в ДТП пострадали 112 детей

Во время школьных каникул в столице Татарстана пройдет мероприятие «Зимние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Город
19 декабря 2022  19:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за 2022 год произошло 106 ДТП, в которых пострадали 112 детей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

Во время школьных каникул в столице Татарстана пройдет мероприятие «Зимние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Так, в преддверии каникул автоинспекторы традиционно проведут лекции с беседами по безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД напомнят детям основные правила поведения на дороге зимой. В разных районах Казани пройдут рейды по выявлению детей-нарушителей ПДД с составлением карточек «Стоп — твоя жизнь в опасности!». 

Отмечается, что вместе с автоинспекторами дежурить будут и инспекторы ПДН, и ребята из отрядов ЮИД, а также группы граждан «Родительский патруль», «Отцовский патруль» и общественная организация «Российское движение школьников».

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе.

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