В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков

В Казани с начала года выпало 24 мм осадков — это 73% от месячной нормы. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«С начала сезона всего израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено 294 тыс. тонн снега», — отметил Куляжев.

Замруководителя добавил, что подрядным организациям следует обратить более пристальное внимание на своевременную уборку тротуаров и внутриквартальных проездов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера на очистку улиц столицы РТ от снега привлекли более 300 единиц спецтехники.