 В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков
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В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков

Всего за 10 дней с городских улиц и дорог вывезено 294 тыс. тонн снега.

Город
10 января 2022  14:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с начала года выпало 24 мм осадков — это 73% от месячной нормы. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«С начала сезона всего израсходовано 38 тыс. тонн противогололедных материалов, вывезено 294 тыс. тонн снега», — отметил Куляжев. 

Замруководителя добавил, что подрядным организациям следует обратить более пристальное внимание на своевременную уборку тротуаров и внутриквартальных проездов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера на очистку улиц столицы РТ от снега привлекли более 300 единиц спецтехники.

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