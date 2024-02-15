В Казани сбили 47-летнюю женщину на пешеходном переходе

Сегодня в 06:47 на регулируемом пешеходном переходе в Казани 58-летняя женщина, управляя автомобилем SsangYong, совершила наезд на пешехода – 47-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами в области спины.

В отношении нарушительницы составили административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП ПФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Также по данному факту происшествия сотрудниками полка ДПС внесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведения административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ.