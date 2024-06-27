В Казани сдали дом с подземным паркингом на Ершова

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Город
27 июня 2024  14:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе Казани сдан в эксплуатацию новый жилой дом с подземной автостоянкой. Инспекция госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии новостройки на улице Николая Ершова, 65 всем необходимым нормам и требованиям.

Фото: Госстройнадзор РТ

Девятиэтажный дом общей площадью более 16,9 тысяч квадратных метров рассчитан на 160 квартир. Для автовладельцев предусмотрен просторный подземный паркинг на 108 машиномест.

Напомним, строительство дома началось в июле 2022 года. За реализацию проекта отвечала компания «Специализированный застройщик «Альянс 2».

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