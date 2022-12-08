 В Казани сегодня откроется каток в Центре хоккея на траве
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В Казани сегодня откроется каток в Центре хоккея на траве

Время работы: будние дни с 16:00 до 22:00, выходные и праздничные — с 11:00 до 22:00

Город
8 декабря 2022  14:55
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Казани открывается каток в Центре хоккея на траве (Оренбургский тракт 11). Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов. 

Время работы: будние дни с 16:00 до 22:00, выходные и праздничные — с 11:00 до 22:00. 

Со своими коньками за вход нужно заплатить 100 рублей, детям до семи лет — бесплатно. Время не ограничено. Взять в прокат коньки для взрослых стоит 200 рублей в час, для детей до семи лет — 100 рублей в час. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани каток возле стадиона «Ак Барс Арена» откроется 3 декабря. При предъявлении карты «Батыр» проход на каток бесплатный со своими коньками. По будням каток будет работать с 17:00 до 22:00 , в выходные — с 10:00 до 23:00.

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