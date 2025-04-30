В Казани школьницы пострадали при переходе железнодорожных путей: возбуждено уголовное дело

29 апреля 2025 года в Казани произошел инцидент с двумя 12-летними школьницами, которые получили травмы при попытке перебежать железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом. По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Девочки были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Их состояние уточняется.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым несовершеннолетние оказались в опасной зоне.