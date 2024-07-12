В Казани снесут мини-посёлок, построенный цыганским табором

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Город
12 июля 2024  14:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани снесут незаконные постройки цыганского табора, который они организовали между поселками Царицыно и Нагорный в Советском районе. Группа цыган обустроила бытовку, столы, скамейки, организовала место для приготовления пищи на открытом огне. Нормальный туалет у них отсутствует.

Власти официально заявили, что действия табора являются незаконными, и обещали принять меры. В ближайшее время будет проведен муниципальный контроль, и незаконные постройки будут снесены.

Информация о таборе была передана в отдел полиции, где в ближайшее время будут проведены оперативно-розыскные мероприятия.

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