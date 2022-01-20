 В Казани снесут шесть незаконных торговых точек у жилых домов
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В Казани снесут шесть незаконных торговых точек у жилых домов

Под демонтаж попали три киоска, один павильон и три автофургона.

Город
20 января 2022  13:41
Автор:
Роза Габитова

В Казани снесут шесть незаконно установленных торговых точек на улицах Красикова, Алтынова, Кайбицкой, Айдарова, Рихарда Зорге, Аделя Кутуя. Такая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов города.

Под демонтаж попали три киоска, один павильон и три автофургона. Личности владельцев объектов не установлены.

Собственники должны снести торговые точки в течении 4 дней, с 20 по 24 января, иначе их уберут в принудительном порядке с 25 января по 25 апреля. Демонтированные объекты будут храниться на базе, которая находится улице Фатыха Амирхана, 48.

Ранее «КВ» сообщали, почему жители аварийного дома на Губкина не хотят покидать квартиры.

 

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