В Казани снесут шесть незаконных торговых точек у жилых домов

В Казани снесут шесть незаконно установленных торговых точек на улицах Красикова, Алтынова, Кайбицкой, Айдарова, Рихарда Зорге, Аделя Кутуя. Такая информация опубликована в сборнике документов и правовых актов города.

Под демонтаж попали три киоска, один павильон и три автофургона. Личности владельцев объектов не установлены.

Собственники должны снести торговые точки в течении 4 дней, с 20 по 24 января, иначе их уберут в принудительном порядке с 25 января по 25 апреля. Демонтированные объекты будут храниться на базе, которая находится улице Фатыха Амирхана, 48.

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