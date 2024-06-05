В Казани снимут документальный фильм о Пушкине

Студент Казанского государственного института культуры Аяз Султанов объявил о своих планах снять полнометражный документальный фильм «Не напрасно посетил эту сторону: история Пушкина в Казани».

Фильм будет снят на средства гранта Министерства культуры РТ и выпущен в прокат в следующем году.

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил инициативу Аяза Султанова и отметил важность проекта: «Очень важный и нужный проект. Мы вам окажем всю необходимую поддержку, но было бы хорошо выпустить фильм в этом году, в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича».

Фильм расскажет о связи А.С. Пушкина с Казанью, о его поездках в город и влиянии на его творчество. Создатели фильма планируют использовать архивные материалы, интервью с историками и литературоведами, а также реконструкции событий из жизни Пушкина.