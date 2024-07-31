В Казани снова изменили маршруты движения трамваев из-за дождя

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Город
31 июля 2024  09:44

Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» сообщает об изменения части маршрутов трамваев в городе в связи со скоплением дождевой воды на некоторых участках.

Изменению подверглись маршруты трамваев №№3, 5, 5а, они будут следовать по ул. С. Галеева до Глазунова, а трамвай №1 следует через С. Галеева, маршруты №5 и 7 следуют через Халитова. Отдельно отмечается, что на местах работают аварийные службы.

Напомним вчера, 30 июля, уже вводились изменения в маршруты трамваев и троллейбусов из-за скопления воды. Сегодня в республике продолжатся ливни, грозы и возможен град.

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