В Казани сорок человек пострадали в ДТП с участием мотоциклов

С начала года в Казани произошло 34 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 2 человека погибли и 40 получили травмы, сообщили в мэрии.

Недавний случай произошел 14 июля на Сибирском тракте: 35-летний водитель, поворачивая налево напротив дома №43, столкнулся с мотоциклом, который выехал на встречную полосу для обгона. За рулем мотоцикла был 16-летний подросток без водительского удостоверения. В результате он получил травмы, а его мотоцикл был помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что управлять скутером и мопедом могут лица старше 16 лет, имеющие водительское удостоверение категории А1, а мотоциклом – только совершеннолетние лица, имеющие водительское удостоверение категории А и страховой полис на транспортное средство.

Нарушение правил дорожного движения, связанное с управлением транспортом без водительских прав, влечет за собой административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Родители также могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростки от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред.