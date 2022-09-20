 В Казани сосед должника заступился за него при аресте авто, но сам получил «административку»
news_header_top_970_100

В Казани сосед должника заступился за него при аресте авто, но сам получил «административку»

Автомобиль должника все-таки арестовали, поэтому мужчине придется выплатить задолженность.

Город
20 сентября 2022  13:01
Автор:
Ольга Ильина

В Казани мужчина взял в кредит автомобиль марки «Ниссан Кашкай», но в какой-то момент перестал за него платить. Тогда банк обратился к судебным приставам, которые вышли по адресу проживания неплательщика, чтобы арестовать машину. Увидев происходящее, сосед должника решил заступиться за его имущество. В итоге неравнодушный сосед перекрыл авто, подлежащее аресту.

Однако судебный пристав привлек мужчину к «административке» по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа.

В конце концов, автомобиль должника арестовали. Если мужчина не погасит задолженность, его имущество отправят на торги, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова