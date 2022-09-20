В Казани сосед должника заступился за него при аресте авто, но сам получил «административку»

В Казани мужчина взял в кредит автомобиль марки «Ниссан Кашкай», но в какой-то момент перестал за него платить. Тогда банк обратился к судебным приставам, которые вышли по адресу проживания неплательщика, чтобы арестовать машину. Увидев происходящее, сосед должника решил заступиться за его имущество. В итоге неравнодушный сосед перекрыл авто, подлежащее аресту.

Однако судебный пристав привлек мужчину к «административке» по статье о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа.

В конце концов, автомобиль должника арестовали. Если мужчина не погасит задолженность, его имущество отправят на торги, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.