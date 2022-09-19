 В Казани состоится осенний гастрономический фестиваль
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В Казани состоится осенний гастрономический фестиваль

В рамках мероприятия запланирована «Битва шефов», ярмарка, мастер-классы и концерт с Тиной Кузнецовой.

Город
19 сентября 2022  11:09
Автор:
Дамира Хайрулина

Осенний гастрономический фестиваль состоится на майдане озера Лебяжье 24 сентября, сообщил сегодня в ходе утреннего совещания глава Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

По его словам, гостей фестиваля ждет насыщенная программа.

«Особый интерес привлечёт «Битва шефов». Профессиональные повара казанских ресторанов и популярные блогеры сразятся за звание лучшего приготовив свои кулинарные шедевры на глазах зрителей из ингредиентов местных производителей», - сообщил Миронов.

Зона фуд-корта, по словам спикера, будет представлена 40 резидентами. Они предложат блюда «от привычного фаст-фуда до кулинарных шедевров».

В ходе мероприятия состоятся активности для взрослых и детей. Для удобства гостей в зоне проведения фестиваля форсируют работу интернета.

«Это позволит бесперебойно расплачиваться и по безналичному расчету», - сказал он.

При поддержке Минсельхоза здесь же состоится ярмарка. Продукцию собственного производства предложат представители КФХ и фермеры из 8 районов республики.  

Хорошее настроение гостям обеспечат выступления творческих коллективов города. Хедлайнером станет певица Тина Кузнецова.

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