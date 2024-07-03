В Казани состоится специализированная выставка «Стройка»

С 10 по 12 июля 2024 года Международный выставочный центр «Казань Экспо» примет у себя специализированную выставку строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования под названием «Стройка». Лозунг мероприятия — «Строим будущее России».

Строительный комплекс Республики Татарстан является одним из наиболее развивающихся в России. В 2024 году Республика Татарстан планирует улучшить жилищные условия для 37 тысяч семей и увеличить объёмы жилищного строительства.

Выставка «Стройка» является важным событием для строительной индустрии. Участники получат возможность оценить новейшие технологии, инновационные материалы и передовые методы строительства. Это отличная площадка для профессионалов, где они смогут обменяться опытом, получить информацию о новинках в отрасли и найти новых партнёров.

Экспозиция выставки будет разделена на несколько частей: строительные технологии и оборудование, дорожно-транспортное хозяйство и безопасность в строительстве. В разделе «Строительные технологии и оборудование» гости увидят строительные и отделочные материалы, электроснабжение и электрооборудование, строительные конструкции и инструменты, архитектуру, проектирование, домостроение, инженерные сети, дизайн интерьеров и ландшафта.

В разделе «Дорожно-транспортное хозяйство» будут представлены строительная и дорожная техника, автокомпоненты, материалы и оборудование для строительства и эксплуатации дорог. В разделе «Безопасность в строительстве» участники познакомятся с решениями для обеспечения безопасности промышленных объектов и средствами индивидуальной защиты.

За три дня выставки компании смогут продемонстрировать свои продукты широкой аудитории деловых посетителей, укрепить уже существующие деловые связи, найти новых клиентов, увеличить продажи и расширить географию сбыта.