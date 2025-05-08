В Казани состоялось открытие бюста Героя России Дамира Гилемханова

Сегодня на территории школы №42 Приволжского района Казани состоялось открытие бюста Героя России Дамира Гилемханова.

- Доблестный воин-танкист вместе с командиром своего экипажа, еще одним жителем Татарстана Дамиром Назировичем Исламовым, погиб в неравном бою, уничтожив четыре вражеских танка, – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов. – Имена наших героев навсегда занесены на страницы героической истории России. Они стали первыми татарстанцами – участниками специальной военной операции, удостоенными высокого звания Героя России.

Герой России, депутат Государственного Совета РТ Расим Баксиков подчеркнул, что имя Дамира Гилемханова стало символом несгибаемого духа российского солдата, который защищает честь и достоинство своей страны даже ценой собственной жизни.

Мама Дамира Гилемханова Ленария Гилемханова сказала, что испытывает гордость за сына и рада тому, что появился памятник ее сыну. Мама героя, произнося речь, плакала.