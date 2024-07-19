В Казани состоялся фестиваль, посвященный чувашскому поэту Михаилу Сеспелю

Как рассказала главный редактор республиканской газеты на чувашском языке «Сувар» Ирина Трифонова, Михаил Сеспель – личность легендарная. Он прожил короткую – всего 22 года - но очень яркую жизнь.

Заведующая Музеем Михаила Сеспеля, расположенного в Чебоксарах, Антонина Андреева представила выставку под открытым небом «Лазурность юных лет». Документы, фотографии, представленные на выставке, рассказывают о периоде жизни Михаила Сеспеля в Тетюшах, его любви к Анастасии Червяковой – замужней женщине. Он посвящал ей стихи, сохранилось более 100 писем, написанных молодым человеком любимой женщине. Это был красивый роман в письмах. Переписку двух влюбленных представили актеры Театра юного зрителя им. М. Сеспеля (г. Чебоксары) Надежда Полячихина Юрий Торговцев.

Гостьей фестиваля стала народный поэт Чувашии, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, Светлана Азамат.