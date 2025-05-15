В Казани состоялся первый съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества

В работе съезда приняли участие представители министерств культуры, чрезвычайные и полномочные послы Индонезии, Казахстана, Мавритании, ОАЭ, Джибути, Ирана, Омана, Азербайджана, Палестины, Сьерра-Леоне, Узбекистана, Саудовской Аравии, Сомали, Бахрейна, Судана, Таджикистана, Гвинеи-Бисау и Пакистана. Также на съезде выступили гендиректор ICESCO (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) Салем бин Мухаммед аль-Малик, директор департамента культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Раузи и представитель Лиги арабских государств в РФ Валид Хамид Шилтаг.

- Безусловно, сегодняшняя встреча важнейший шаг, который открывает новую главу нашего сотрудничества и приближает нас к реализации новых совместных культурных проектов России и исламского мира. Это сотрудничество имеет огромный потенциал. У нас в планах: и презентация российской культуры в исламском мире, и знакомство жителей России с культурой народов стран Организации исламского сотрудничества, - подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

- Значимость съезда в том, что, министры культуры, руководители ведомств, связанных с культурой, чрезвычайные полномочные послы 18 стран ОИС говорили о развитии культуры, сохранении культурного наследия и в продвижении человеческих ценностей, традиционных на территории наших государств, - заместитель премьер-министра Республики Татарстана Лейла Фазлеева. - Диалог был невероятно эмоциональный и невероятно важный. Он был направлен на дальнейшее сотрудничество, взаимопонимание и реализацию очень больших планов на будущее. Особенно много планов на 2026 год – в этот год Казань объявлена культурной столицей исламского мира.

Подробности – в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».