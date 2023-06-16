 В Казани Спасская башня впервые будет доступна для посещения этим летом
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В Казани Спасская башня впервые будет доступна для посещения этим летом

Внутри башни откроется небольшой музей.

Город
16 июня 2023  16:40
Автор:
Валерий Саидов

Спасская башня в столице Татарстана октроется этим летом в формате общественного пространства. Об этом сообщил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильсур Рахимов.

«Внутри башни расположится небольшой музей, также в пространстве восстановят проект студенческого конструкторского бюро «Прометей». По вечерам на самом верхнем ярусе башни можно будет увидеть малиновый свет», – поделился Рахимов.

Новое общественное пространство казанцы и гости города смогут посеить уже этим летом. К концу августа внутри Спасской башни завершат музеефикацию.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь. Детей и подростков ждут лекции и практические занятия. Самые активные участники смены смогут присоединиться к подростковой команде экскурсоводов Казанского Кремля.

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