В Казани специалисты обсуждают переход от образовательной среды к образовательной экосистеме

Цифровая трансформация образовательного процесса, применение искусственного интеллекта в образовательной экосистеме, перспективах сетевого взаимодействия Кафедр ЮНЕСКО, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и Центров ЮНЕВОК в Российской Федерации – эти и другие актуальные вопросы в центре внимания ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей.

- Надо показывать свою готовность принимать все новое, развиваться. Время такое, когда надо учиться жить на этой планете, и учиться жить вместе. – подчеркнул в своем выступлении Государственный советник Республики Татарстан, Посол Доброй воли ЮНЕСКО, Председатель Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Вчера участники конференции посетили Иннополис и Раифский Богородицкий мужской монастырь. Сегодня и завтра – сессии, панельные дискуссии, мастер-классы, заседание координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ, заседание Национального Совета сети ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ.