В Казани специалисты обсуждают переход от образовательной среды к образовательной экосистеме

Участниками международной научно-практической конференции стали 360 делегатов из стран Азии, Африки, Европы и 28 регионов России, Об этом рассказала профессор, президент Университета управления «ТИСБИ» Нэлла Прусс.

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Республика
28 марта 2024  16:12
Автор:
Ольга Иванычева

Цифровая трансформация образовательного процесса, применение искусственного интеллекта в образовательной экосистеме, перспективах сетевого взаимодействия Кафедр ЮНЕСКО, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и Центров ЮНЕВОК в Российской Федерации – эти и другие актуальные вопросы в центре внимания ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей.

- Надо показывать свою готовность принимать все новое, развиваться. Время такое, когда надо учиться жить на этой планете, и учиться жить вместе. – подчеркнул в своем выступлении Государственный советник Республики Татарстан, Посол Доброй воли ЮНЕСКО, Председатель Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Вчера участники конференции посетили Иннополис и Раифский Богородицкий мужской монастырь. Сегодня и завтра – сессии, панельные дискуссии, мастер-классы, заседание координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ, заседание Национального Совета сети ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ.

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