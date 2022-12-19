 В Казани средняя зарплата на предприятиях превысила 62 тыс. рублей
news_header_top_970_100

В Казани средняя зарплата на предприятиях превысила 62 тыс. рублей

Превышение средней зарплаты в городе на 1,5% наблюдается в области информатизации и связи.

Город
19 декабря 2022  13:04
Автор:
Карина Кострулева

В Казани средняя зарплата на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тыс. рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом на заседании Казгордумы сообщил замруководителя мэрии столицы РТ Ильдар Шакиров.

«Одним из основных индикаторов уровня жизни является зарплата. Среднемесячная зарплата за девять месяцев 2022 года на крупных и средних предприятиях превысила 62 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. При этом ее рост был нивелирован индексом потребительских цен, вследствие чего размер реальной зарплаты составил 99,3%», — подчеркнул спикер. 

Превышение средней зарплаты в городе на 1,5% наблюдается в области информатизации и связи — 91 тыс. рублей. Кроме того, показатели превышаются и в области научно-технической деятельности — 86 тыс. рублей, финансовой деятельности — 79 тыс. рублей, энергетике — 77 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов России по уровню заработных плат. Самые распространенные зарплаты в республике варьируются в пределах 24-50 тыс. рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»
Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники
Глава Нижнекамска оценил уборку тротуаров в городе на «тройку с минусом»
За первое полугодие Казань посетили более 2,2 млн туристов
Что принесёт Казани и его жителям 2023-й год – специальный прогноз от ТВ-3
Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
В Татарстане за сутки выявили 117 случаев COVID-19