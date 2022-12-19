В Казани средняя зарплата на предприятиях превысила 62 тыс. рублей

В Казани средняя зарплата на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тыс. рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом на заседании Казгордумы сообщил замруководителя мэрии столицы РТ Ильдар Шакиров.

«Одним из основных индикаторов уровня жизни является зарплата. Среднемесячная зарплата за девять месяцев 2022 года на крупных и средних предприятиях превысила 62 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. При этом ее рост был нивелирован индексом потребительских цен, вследствие чего размер реальной зарплаты составил 99,3%», — подчеркнул спикер.

Превышение средней зарплаты в городе на 1,5% наблюдается в области информатизации и связи — 91 тыс. рублей. Кроме того, показатели превышаются и в области научно-технической деятельности — 86 тыс. рублей, финансовой деятельности — 79 тыс. рублей, энергетике — 77 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов России по уровню заработных плат. Самые распространенные зарплаты в республике варьируются в пределах 24-50 тыс. рублей.