В Казани стартовал ремонт Дворца химиков

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Город
12 июля 2024  17:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартовал капитальный ремонт ДК химиков, который станет главным центром молодежи Татарстана. На его месте появится современное пространство площадью 7,3 тысячи кв.м с концертным залом на 520 мест, медиацентром, творческими мастерскими, хореографическим и многофункциональным залами. Ильсур Метшин ознакомился с ходом работ.

 

Фото: © мэрия города

Ремонт будет проходить поэтапно. ДК химиков имеет более чем полувековую историю и пережил несколько реконструкций. Новый проект, разработанный с учетом мнения горожан, предполагает сохранение исторического облика здания с мозаикой на фасаде и настенными изображениями.

В новом пространстве будут представлены творческие мастерские, арт-резиденция RE’ACTOR, инкубатор социальных проектов, информационно-ресурсный центр волонтеров. Центр станет местом для реализации молодежных проектов, развития креативных индустрий и создания комфортных условий для отдыха и проведения досуга.

На прилегающей территории появится историческая площадь, а в здании будут оборудованы переговорные зоны, кабинеты для сотрудников и современные медиацентры.

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