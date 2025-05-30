В Казани стартовал хоккейный турнир «Кубок Дружбы – Дуслык»

В столице Татарстана дан старт IV Всероссийскому турниру «Кубок Дружбы – Дуслык». На церемонии открытия во Дворце спорта присутствовали первые лица республики, включая Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Глава региона подчеркнул особую роль турнира в укреплении межнационального согласия. «Этот турнир стал доброй традицией, демонстрирующей, как спорт объединяет людей разных культур и вероисповеданий», – отметил Минниханов. Он выразил благодарность религиозным организациям за поддержку проекта и командам-участницам за вклад в развитие хоккейных традиций.

Турнир проходит в год 80-летия Победы, что придает ему особую значимость. «Спорт воспитывает не только чемпионов, но и настоящих патриотов», – добавил руководитель республики.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и вице-президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов. Турнир обещает зрелищные матчи и продолжение традиций дружбы на льду.

Напомним, ранее мы писали о турнире и составе его участников.