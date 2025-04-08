В Казани стартовало благоустройство дворов по программе «Наш двор»

Фото: Денис Гордийко/пресс-служба мэрии Казани

В столице Татарстана начались работы по республиканской программе «Наш двор». В этом году планируется обновить территории 464 домов, а одним из первых станет двор на улице Ипподромной, где появятся уникальные объекты, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Что изменится во дворе на Ипподромной?

Инклюзивная детская площадка с прорезиненным покрытием и специальными игровыми элементами для детей с ОВЗ.

Летняя сцена для концертов и мероприятий.

Новая стела в честь героев Великой Отечественной войны.

18 новых фонарей и 78 парковочных мест (вместо старых гаражей).

Мурал с подсветкой на фасаде дома №18, посвященный героям войны.

Особый акцент — на инклюзию

Двор примыкает к центру «Тылсым», где занимаются 124 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудуют:

игровые комплексы («Экскаватор», «Ракета», кухонька для сюжетных игр);

качели и канатные переходы;

клумбу, за которой будут ухаживать дети.

Слова мэра

Ильсур Метшин:

«"Наш двор" — программа, которую ждут тысячи казанцев. В этом году мы ремонтируем больше дворов, чем в прошлом. Важно, чтобы у каждого была своя изюминка».

Контекст

В 2024 году в Казани благоустроили 459 дворов (500+ тыс. кв. м).

За 5 лет программы обновлены территории 2278 домов, где живут 500 тысяч горожан.

Сроки: Работы на Ипподромной уже начались — задействованы 11 единиц техники и 21 рабочий.