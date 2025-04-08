В Казани стартовало благоустройство дворов по программе «Наш двор»

В столице Татарстана начались работы по республиканской программе «Наш двор». В этом году планируется обновить территории 464 домов, а одним из первых станет двор на улице Ипподромной, где появятся уникальные объекты, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Что изменится во дворе на Ипподромной?
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Инклюзивная детская площадка с прорезиненным покрытием и специальными игровыми элементами для детей с ОВЗ.
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Летняя сцена для концертов и мероприятий.
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Новая стела в честь героев Великой Отечественной войны.
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18 новых фонарей и 78 парковочных мест (вместо старых гаражей).
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Мурал с подсветкой на фасаде дома №18, посвященный героям войны.
Особый акцент — на инклюзию
Двор примыкает к центру «Тылсым», где занимаются 124 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудуют:
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игровые комплексы («Экскаватор», «Ракета», кухонька для сюжетных игр);
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качели и канатные переходы;
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клумбу, за которой будут ухаживать дети.
Слова мэра
Ильсур Метшин:
«"Наш двор" — программа, которую ждут тысячи казанцев. В этом году мы ремонтируем больше дворов, чем в прошлом. Важно, чтобы у каждого была своя изюминка».
Контекст
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В 2024 году в Казани благоустроили 459 дворов (500+ тыс. кв. м).
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За 5 лет программы обновлены территории 2278 домов, где живут 500 тысяч горожан.
Сроки: Работы на Ипподромной уже начались — задействованы 11 единиц техники и 21 рабочий.