 В Казани стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
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В Казани стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

Госавтоинспекция столицы РТ призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными при выезде на «встречку».

Город
22 ноября 2022  19:00
Автор:
Эдуард Салихов


В Казани стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Оно продлится с 21 по 27 ноября, уточнили в городской Госавтоинспекции. 

«Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона — это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении транспортных средств, возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям», — отметили в ГИБДД. 

Напомним, 19 ноября в 23:20 водитель «Фольксвагена», с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, превысил скорость, выехал на «встречку» и врезался с автомобилем «Киа». В результате аварии пострадали три пассажирки «Фольксвагена».

Госавтоинспекция столицы РТ призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными при выезде на «встречку».

Ранее «КВ» сообщали, что в следующем году на дорогах Татарстана появятся 60 новых камер фиксации, которые умеют распознавать больше десятка видов нарушений ПДД. В настоящее время дорогах республики работают чуть более 1 тыс. таких камер. Способны они фиксировать нарушения по превышению скорости, выезд на встречную или автобусную полосу, обгон в запрещенных местах, нарушения правил поворота и разворота. 

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