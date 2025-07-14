В Казани стартует летний тур мобильного клуба «Хобби бокс»

С 14 июля передвижной подростковый клуб «Хобби бокс» начинает свое летнее путешествие по казанским поселкам. В каждом населенном пункте клуб будет работать два дня, предлагая детям и подросткам бесплатные развлечения. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

График работы:

- 14-15 июля - пос. Троицкая Нокса (ул. 1-Ноксинская, 31)

- 16-17 июля - пос. Самосырово (ул. Александра Коваля, 2Л)

- 18-19 июля - пос. Царицынский Бугор (ул. Сандугач)

Каждый день с 10:00 до 13:00 ребят ждут:

- Мастер-классы по прикладному творчеству

- Вокальные баттлы и танцевальные флешмобы

- Настольные и спортивные игры

- Веселый аттракцион "Лодочки"

«Хобби бокс» дает возможность детям из отдаленных районов Казани интересно и с пользой провести летние каникулы. Все мероприятия бесплатные.