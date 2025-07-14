В Казани стартует летний тур мобильного клуба «Хобби бокс»

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Республика
14 июля 2025  15:52
Автор:
Елизавета Черкина

С 14 июля передвижной подростковый клуб «Хобби бокс» начинает свое летнее путешествие по казанским поселкам. В каждом населенном пункте клуб будет работать два дня, предлагая детям и подросткам бесплатные развлечения. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

 График работы: 

- 14-15 июля - пос. Троицкая Нокса (ул. 1-Ноксинская, 31)  
- 16-17 июля - пос. Самосырово (ул. Александра Коваля, 2Л)  
- 18-19 июля - пос. Царицынский Бугор (ул. Сандугач)  

Каждый день с 10:00 до 13:00 ребят ждут:  

- Мастер-классы по прикладному творчеству  
- Вокальные баттлы и танцевальные флешмобы  
- Настольные и спортивные игры  
- Веселый аттракцион "Лодочки"  

«Хобби бокс» дает возможность детям из отдаленных районов Казани интересно и с пользой провести летние каникулы. Все мероприятия бесплатные.  

 

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