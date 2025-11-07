В Казани стартует серия ярмарок для самозанятых с бесплатными торговыми местами

7 ноября 2025  16:02

Министерство экономики Татарстана объявило о начале приема заявок от самозанятых граждан для участия в ноябрьской серии ярмарок, которые пройдут на площадке торгового центра МЕГА в Казани. Особенностью проекта является предоставление бесплатных торговых мест для предпринимателей, работающих на специальном налоговом режиме.

Мероприятия будут проводиться с 10 ноября по 3 декабря 2024 года в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отмечают в министерстве, подобная поддержка самозанятых осуществляется в республике на системной основе с 2019 года, когда в России был введен экспериментальный налоговый режим для этой категории предпринимателей.

Для участия в ярмарках предпринимателям необходимо подать заявку через цифровую платформу МСП.рф. Участие доступно для всех самозанятых, официально зарегистрированных на территории Татарстана.

По данным региональных властей, на сегодняшний день в республике насчитывается более 433 тысяч самозанятых граждан. Для комплексной поддержки предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» функционирует Единый контактный центр, где можно получить консультации по выбору оптимальной правовой формы и вопросам масштабирования бизнеса.

