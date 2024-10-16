В Казани штрафуют автомобилистов, паркующихся у мусорных контейнеров

В столице Татарстана зафиксировано 139 случаев неправомерной парковки у контейнерных площадок, по которым были составлены протоколы. Административной ответственности подверглись 35 нарушителей.

Как сообщили в УК «ПЖКХ», автомобили, оставленные вблизи контейнерных площадок, затрудняют вывоз мусора, что нарушает график работы. Нарушителей штрафуют на сумму 2000 рублей.

С осени текущего года нарушения фиксируются с помощью технологий искусственного интеллекта, что позволило вынести 23 постановления, отметили в мэрии.