В Казани строят новый корпус Татарской гимназии №2 имени Марджани

В Московском районе Казани возводится новый трехэтажный корпус Татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани. Он рассчитан на 270 учеников и позволит разгрузить основное здание школы.

В новом корпусе откроется школа наставничества для студентов. Они смогут получить практические знания о работе с детьми, о выявление талантов и поддержке одаренных ребятишек. Специалисты будут обучать будущих учителей работе с родителями и учениками, испытывающими трудности в семье или личной жизни.

В здании будут оборудованы спортивный и тренажерный залы, конференц-зал, многофункциональная площадка, студия звукозаписи, химическая лаборатория, 12 учебных кабинетов и музей, посвященный просветителю Шигабутдину Марджани и художнику Баки Урманче.

Параллельно со строительством проводится благоустройство территории вокруг корпусов. Для школьников организуют спортивную площадку с беговыми дорожками и прыжковой ямой, воркаут-зону. Также будут высажены деревья и кустарники, посеян газон и уложена новая асфальтовая дорожка.

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ. Он отметил, что строительство новых образовательных объектов – это важное событие, как для детей, так и для педагогического коллектива.