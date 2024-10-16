В Казани суд лишил закладчика свободы на 18 лет за «конопляную ферму» в квартире

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Город
16 октября 2024  16:45

Прокуратура Республики Татарстан выступила с государственным обвинением по делу 34-летнего мужчины, который был признан виновным в нескольких тяжких преступлениях, связанных с наркотиками.

По материалам дела, с января по июль 2023 года осужденный выращивал у себя дома растения, содержащие наркотические вещества. 3 июля 2023 года его задержали сотрудники полиции, после чего в лесопосадке на улице Родины в Казани были обнаружены тайники-закладки с наркотиками общей массой 59 граммов, которые он планировал незаконно реализовать через Интернет.

Также в ходе обысков в его квартире было изъято 89 запрещенных растений и наркотики общей массой более 460 граммов. Мужчина частично признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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