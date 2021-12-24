В Казани судебные приставы расскажут о том, как без проблем выехать за границу

В Казани пройдет акция «Узнай о своих долгах» Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где местные жители смогут узнать, как беспрепятственно выехать за границу в новогодние каникулы. Мероприятия пройдут в ТРЦ «МЕГА» и в международном аэропорту «Казань».

На традиционной акции сотрудники ФССП расскажут казанцам о том, как важно следить за задолженностями и их погашением, особенно если вы хотите уехать за границу в новогодние каникулы. Поскольку если не уплатить долги, судебные приставы могут ограничить право выезда за пределы России.

Первая акция пройдет сегодня, 24 декабря, в ТРЦ «МЕГА» с двух до четырех часов дня. При входе в торговый центр нужно будет предъявить QR-код.