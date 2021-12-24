 В Казани судебные приставы расскажут о том, как без проблем выехать за границу
news_header_top_970_100

В Казани судебные приставы расскажут о том, как без проблем выехать за границу

Татарстан принял участие в акции ФССП «Узнай о своих долгах».

Город
24 декабря 2021  13:10
Автор:
Ольга Ильина

В Казани пройдет акция «Узнай о своих долгах» Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где местные жители смогут узнать, как беспрепятственно выехать за границу в новогодние каникулы. Мероприятия пройдут в ТРЦ «МЕГА» и в международном аэропорту «Казань».

На традиционной акции сотрудники ФССП расскажут казанцам о том, как важно следить за задолженностями и их погашением, особенно если вы хотите уехать за границу в новогодние каникулы. Поскольку если не уплатить долги, судебные приставы могут ограничить право выезда за пределы России.

Первая акция пройдет сегодня, 24 декабря, в ТРЦ «МЕГА» с двух  до четырех часов дня. При входе в торговый центр нужно будет предъявить QR-код.

Новости
В Казани открылась выставка цифровой живописи «Движение миров»
Лишился приставки «про»: что из себя представляет временный ректор КФУ Дмитрий Таюрский
Лишился приставки «про»: что из себя представляет временный ректор КФУ Дмитрий Таюрский
В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%
Челнинец нанес ножевые ранения соседям, которые пришли просить его убавить музыку
Полицейские Казани поздравили детей из неблагополучных семей с новогодними праздниками
В Татарстане насильнику дали 13 лет строгого режима
Ильсур Метшин пообещал жителям Казани больше электробусов
Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов